صحيفة بولندية: سرقة ذخيرة من قطار عسكري كان متجها لأوكرانيا

أفادت صحيفة بولندية، بسرقة صناديق ذخيرة من قطار عسكري، من المرجح أنه كان متجها إلى أوكرانيا، في محطة للسكك الحديدية في بولندا.

وقالت صحيفة «wyborcza» البولندية: «في محطة السكك الحديدية في فينغليز في سيليزيا السفلى (بولندا)، تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار يحرسه جنود الناتو. ومن المرجح أن القذائف كانت متجهة إلى أوكرانيا»، كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الصحيفة: «لاحظ ضباط أمن السكة الحديدية عدم وجود أختام على إحدى عربات القطار، وأن القطار تابع للجيش الأمريكي».

وبحسب المصدر نفسه، سرق اللصوص أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف مضادة للطائرات من عيار 155 ملم للمدافع.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قوات الدرك العسكرية، توماس كولوفسكي: «المشتبه بهم أعادوا المسروقات، في النهاية، لم يكن هناك شيء مفقود من الصناديق».

وبحسب التلفزيون البولندي، تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و34 و39 عاما، أدينوا سابقا بارتكاب جرائم ممتلكات، وفي القضية سيواجهون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.