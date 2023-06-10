تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي الري، الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمعوقات -إن وُجدت- للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ، وبحسب تقرير أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري، إلى الانتهاء من تبطين 674 كيلومترا، بتكلفة مليار و681 مليونا و515 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 76.3% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها، والتي تقدر بــ884.687 كيلو متر، بتكلفة تزد عن 2 مليار و415 مليونا و380 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فدانا، من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كيلو مترا، باعتماد 104 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 4 يونيو الجاري.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها؛ تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة؛ لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ، من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.