إبراهيم حسن: صلاح رفض استبداله؟ اهدوا يا فتايين أنتم عاوزينها تولع!

رد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على ما تردد بشأن رفض محمد صلاح استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة غينيا بيساو مساء الإثنين، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن "نسمع قصصا كثيرة يوميا، وأقول لهم اهدوا شوية يا فتايين، أنتم عاوزينها تولع ولا يعجبكم شيئا، إنه أمر صعب وغريب جدا".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "كل شخص تافه يريد أن يزيد الترند في برنامجه يخلق قصصا، لم يحدث مشكلة مع صلاح ولم يرفض استبداله بل كان قرارا تكتيكيا بعد التشاور بين أعضاء الجهاز الفني".

وشدد "كان من الممكن استبدال صلاح، ولكن رأينا أن الأفضل استمراره في الملعب ليواصل الضغط فنيا وذهنيا على مدافعي غينيا بيساو أملا في خطف هدف بالدقائق الأخيرة".

وأتم إبراهيم حسن "محمد صلاح يثق في مدير فني اسمه حسام حسن".