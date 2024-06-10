ميدو: صلاح سبب تراجع مستوى زيزو مع المنتخب

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فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، مفاجأة بشأن تراجع مستوى أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك الحالي، خلال تواجده مع المنتخب الوطني.

المنتخب الوطني يحل ضيفًا على غينيا بيساو في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام في كندا أمريكا والمكسيك.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «زيزو لديه اعتقاد بأنه يلعب في وسط الملعب لكي يخدم على صلاح، لأن صلاح لا يعود للدفاع، وهذه معلومة وليست وجهة نظري».

وأضاف: «يجب على حسام وإبراهيم حسن أن يجلسا مع زيزو ويجعلوه يشعر بقيمته، لأن زيزو لاعب نفسي، ويحب أن يشعر بأهميته».

وأتم: «لو وصل التوأم لهذه المرحلة مع زيزو وجعلوه يشعر بقيمته سيكون إضافة كبيرة جدًا مع المنتخب الوطني».

وكان المنتخب الوطني فاز في الجولة الثالثة على بوركينا فاسو 2-1، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع إثيوبيا بدون أهداف.

ويحتل المنتخب الوطني، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 5 نقاط ثم بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط.