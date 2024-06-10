القائم بأعمال سفارة طاجيكستان: مصر لديها خبرة واسعة في استخدام الموارد المائية

قال عبد الغفار كمال زادة، مستشار سفارة طاجيكستان في القاهرة والقائم بالأعمال في السفارة، يوم الأحد، إن مصر دولة مهمة ولديها خبرة واسعة في استخدام الموارد المائية، مشيراً إلى أن القاهرة تدعم مبادرات بلاده في مجال السياسة المائية الدولية.

وأضاف زادة، في مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى لقضايا المياه في طاجيكستان، أن بلاده تتمتع بموارد كبيرة من المياه والطاقة، وهي مصدر لأكثر من 60% من الموارد المائية في آسيا الوسطى.

وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمسألة المياه واستخدام الموارد المائية في المنطقة، مضيفاً: "منذ بداية القرن الحادي والعشرين وحتى اليوم، تعد بلادنا إحدى الدول الرائدة في قضية المياه على المستوى العالمي."

وقال إنه من المقرر انعقاد المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى في الفترة من 10 إلى 13 يونيو من هذا العام في عاصمة طاجيكستان، دوشنبه.

وأضاف زادة: "مصر بدأت في تنفيذ الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى 2035 التي تتصور دور الطاقة الخضراء والمتجددة بنسبة 42%.

وفي هذا السياق، تعد طاجيكستان من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة الخضراء، ووفقًا للخطة، ستصبح دولة خضراء بالكامل بحلول عام 2037."

وتابع زادة أن طاجيكستان تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث موارد الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة. كما أنها حسب نسبة إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة بيئياً تحتل المركز السادس بين دول العالم.

وكشف أنه تجري حالياً في طاجيكستان عملية بناء أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في المنطقة تسمى "راجون"، مضيفاً: "أعتقد أن طاجيكستان ومصر يمكنهما التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل والتعاون في مجال بناء الطاقة الكهرومائية وري الأراضي واستخدام الموارد المائية."