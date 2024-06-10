حسام حسن: استمتعت بالأداء أمام غينيا بيساو «كنا فين وبقينا فين»

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أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأداء الفريق بعد التعادل مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1 اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصرح حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس "فخور باللاعبين وسعيد بهم جدا بدء من محمد صلاح لأصغر لاعب إبراهيم عادل، كلهم رجال".

وأضاف "أقول للشعب المصري افخروا بالمنتخب ولاعبون فنيا وسلوكيا على أعلى مستوى، لقد بدأنا بشكل جيد، منذ متى يستحوذ منتخب مصر بهذه النسبة خارج ملعبه وأمام 28 محترفا وأجساد غير عادية؟".

وواصل "تباين الأداء طبيعي جدا لأننا لا نلاعب أنفسنا، بطل العالم في الملاكمة، أوقات يضرب ويتفوق وأحيانا يتلقى بعض اللكمات".

وأشار "بوركينا فاسو تفوقوا لأوقات، ولكن راجعوا الفرص الضائعة وقرارات التحكيم التي أثرت علينا أيضا أمام غينيا بيساو".

وواصل حسام حسن "منتخب مصر لم يقدم هذا الأداء خارج ملعبه منذ فترة طويلة، وكنت مطمئنا بين الشوطين، وكنت مستمتعا بالأداء وكنت سأحزن إذا خسرنا، لقد حققنا نتيجة إيجابية خارج ملعبنا، طالما لم نخسر".

وأتم تصريحاته قائلا "متى وصلنا كأس العالم؟ ومتى فزنا آخر مرة بكأس الأمم؟ وكيف كان أداء المنتخب في النسخة الأخيرة من كأس الأمم؟.. ولابد أن نعرف كنا فين وبقينا فين".