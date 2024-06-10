متحدث الوزراء: نعد قائمة بالفرص الاستثمارية لعرضها خلال المؤتمر المصري الأوروبي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمحور حول الاستعدادات للمؤتمر الاستثماري المصري- الأوروبي المرتقب خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على الوقوف على جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية للمؤتمر، وعلى رأسها عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوربيين في مختلف القطاعات خلال المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد حضور العديد من المستثمرين في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، مضيفا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على المؤتمر.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى إلى تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوربي.

وفي سياق منفصل، تطرق إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، بشأن متابعة استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال إن الحكومة تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان توفير كل السلع الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى متابعة الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختصة.