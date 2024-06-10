ضبط لحوم فاسدة في حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة، والتي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.

وتمكنت الحملات من ضبط 53 كيلو لحوم فاسدة، وحررت 58 محضرًا بأسواق ومحال شهيرة بقريتي مسهلة، والمنشأة الكبرى ومركز ومدينة السنطة.

وضبطت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، 12 كيلو لحوم جاموسي بالعظام، ذبحت خارج المجزر بمحل جزارة بقرية مسهلة، و10 كيلو لحوم جاموس بدون عظام ذبح خارج المجزر بمحل جزارة بقرية المنشية الكبرى، و5.5 كيلو لحوم مفروم بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها بمطعم مشويات بالسنطة.

كما تم ضبط 9 كيلو دجاج بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها بمطعم شهير بالسنطة، و8 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بمطعم بالسنطة، و8.5 كيلو مفروم حواوشي غير صالح للاستهلاك الآدمي بثلاجة لحوم مجمدة بالسنطة.

فيما حررت مديرية الصحة بالغربية، 17 محضر مخالفة للقرار 96 بعدم وجود اشتراطات صحية، و16 محضر مخالفة للقرار 97 بعدم وجود شهادة صحية، ومحضر بإقرار إعدام 9 كيلو زيت هالك.

كما حررت مديرية التموين، 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضري نقص وزن خبز سياحي.

وحررت هيئة سلامة الغذاء، 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ومحضري إعدام 40 قطعة كيك وبسكويت، كيلو كبدة فاسدة، و25 كيلو سجق فاسد، و4 كيلو دجاج متبل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مشددًا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية، والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.



