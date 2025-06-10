وزير الرياضة يشهد مباراة أمريكا وكولومبيا في ختام بطولة خوفو الدولية للشباب

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة "خوفو الدولية" للشباب تحت 20 سنة، في مباراة جمعت بين منتخبي أمريكا وكولومبيا، على ملعب الدفاع الجوي، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالتنظيم الناجح للبطولة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وخبرات كبيرة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية.

يذكر أن البطولة أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية تحت 20 عامًا، وهي: البرازيل، كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، السعودية، النرويج، وأيسلندا.