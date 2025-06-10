الغربية تُنهي موسم عيد الأضحى بـ1431 ذبيحة مجانية في 18 مجزرا

في ختام أيام عيد الأضحى المبارك، أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الحصيلة النهائية لجهود الطب البيطري داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم ذبح 1431 أضحية مجانًا لصالح المواطنين والجمعيات الخيرية، داخل 18 مجزرًا حكوميًا تم تشغيلها بكامل طاقتها طوال أيام العيد، وذلك تحت إشراف بيطري كامل للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من انتظام ودقة في العمل داخل المجازر يعكس مدى الجاهزية والاستعداد الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية وقطاع الطب البيطري بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تقديم خدمة الذبح المجاني يأتي في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحرص على الصحة العامة، والالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأضاف “الجندي” أن جميع المجازر تم تجهيزها بشكل مسبق بالأدوات والمستلزمات اللازمة، وتم توفير أطقم كاملة من الأطباء البيطريين والفنيين والعاملين لتقديم الخدمة على مدار الساعة طوال أيام العيد، لافتًا إلى أن هذا الأداء يُجسد فلسفة الدولة في تقديم خدمات حضارية وآمنة للمواطنين، وخاصة خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا على المجازر.

ووجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع الطب البيطري ومديرية الطب البيطري لما بذلوه من جهد مخلص خلال فترة العيد، مشددًا على ضرورة استمرار الالتزام بالضوابط البيئية والصحية داخل المجازر، والجاهزية الدائمة لأي طوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن عمليات الذبح خلال عيد الأضحى هذا العام تمت وفق أعلى درجات الرقابة البيطرية، حيث تم إجراء الكشف الظاهري قبل وبعد الذبح لضمان خلو اللحوم من أي أمراض أو إصابات. وأضاف أن جميع المجازر على مستوى المحافظة كانت على أعلى درجة من الجاهزية، من حيث النظافة والتعقيم والتجهيزات الفنية، مع تواجد الأطقم الطبية البيطرية على مدار اليوم.

وأكد المحافظ في ختام تصريحاته أن الحملات الميدانية التابعة للأجهزة المعنية استمرت طوال أيام العيد لرصد ومنع أي مخالفات، سواءً في ما يخص الذبح خارج المجازر أو إقامة شوادر بيع الأضاحي في الشوارع دون تراخيص، وتم التعامل الفوري مع تلك المخالفات حفاظًا على البيئة العامة ونظافة الشوارع.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية ستظل ملتزمة بتقديم خدماتها للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وأن ما تحقق خلال عيد الأضحى يعكس حجم التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات التنفيذية، مدعومًا بوعي المواطنين والتزامهم بالقواعد المنظمة.