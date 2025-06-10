وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات

أقال وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي، يوم الاثنين، جميع أعضاء اللجنة العلمية التي تقدم المشورة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن كيفية استخدام اللقاحات، وتعهد باستبدالهم بأعضاء من اختياره الخاص.

وكانت لجنة "الممارسات الاستشارية للتطعيم" المكونة من 17 عضوا في حالة من الاضطراب منذ تولي كينيدي منصبه. وتأخر أول اجتماع لها هذا العام بعد أن قامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بشكل مفاجئ بتأجيل اجتماع فبراير/شباط.

واتخذ كينيدي، الذي كان يعد من أبرز الناشطين المناهضين للقاحات في البلاد قبل أن يصبح المسؤول الأعلى عن الصحة في الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة خطوة غير معتادة بتعديل توصيات لقاحات كوفيد-19 دون الرجوع أولا إلى اللجنة.

وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال كينيدي إن أعضاء اللجنة لديهم تضارب مصالح كبير. ومن المعتاد أن يقدّم أعضاء اللجنة إفصاحات عن أي تضارب محتمل في المصالح في بداية الاجتماعات العامة.