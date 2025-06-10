جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخًا واحد أُطلق من اليمن، في حلقة جديدة من سلسلة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية ضد إسرائيل.

وذكر الجيش، في بيان، أنه تك تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن. فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أنه تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية تجاه الصاروخ الباليستي اليمني.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين دخلت الملاجئ جراء الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، عزمها توسيع نطاق هجماتها على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب على ميناء الحديدة غرب اليمن.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصر الدين عامر، على حسابه على منصة "إكس": "العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يحدث أي تأثير يذكر على عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا الى الشوارع بالملايين نصرة لغزة".

وأضاف: "هذا العدوان لم يعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل".

جاء ذلك بعدما أعلن الحوثيون قصف إسرائيل ميناء الحديدة، بغارتين على أرصفة الميناء.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال في بيان، أن سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة"، ردا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل.

وأضاف أن الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لما سماها عمليات إرهابية.