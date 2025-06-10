 ﻿﻿إسرائيل تبدأ ترحيل نشطاء السفينة مادلين وتصفها بـ«يخت السيلفي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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﻿﻿إسرائيل تبدأ ترحيل نشطاء السفينة مادلين وتصفها بـ«يخت السيلفي»

سفينة مادلين في طريقها لميناء أسدود في إسرائيل - المصدر: وكالة أنباء الأناضول
سفينة مادلين في طريقها لميناء أسدود في إسرائيل - المصدر: وكالة أنباء الأناضول
محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 3:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 3:53 ص

أعلنت خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء عملية ترحيل النشطاء على متن سفينة الحرية «مادلين»، التي وصفتها بـ «يخت السيلفي».

وقالت عبر منصة «إكس» فجر اليوم الثلاثاء: «وصل ركاب يخت السيلفي إلى مطار بن غوريون للمغادرة من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم»، مشيرة إلى أن قناصل من بلدان المسافرين كانوا في استقبالهم بالمطار.

وأضافت أن «من المتوقع أن يغادر بعض الركاب خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما سيتم تقديم الأشخاص الذين يرفضون التوقيع على أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل إلى سلطة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي، للموافقة على ترحيلهم».

يُذكر أن السفينة «مادلين»، التابعة لتحالف أسطول الحرية، كانت متجهة في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، قبل أن يتم اعتراضها من قبل بحرية الاحتلال واعتقال طاقمها وسحبها إلى ميناء أسدود

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