 أطباء بلا حدود: أوامر الإخلاء في صور تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر وتؤدي إلى تعليق الأنشطة الطبية مؤقتاً - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أطباء بلا حدود: أوامر الإخلاء في صور تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر وتؤدي إلى تعليق الأنشطة الطبية مؤقتاً

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 6:32 م

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها البالغ إزاء أوامر الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وشملت مدينة صور ومخيماتها وعدداً من المناطق المحيطة بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات دفعت السكان إلى النزوح في ظروف اتسمت بالفوضى وانعدام الأمن، ما عرضهم لمزيد من المخاطر.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء- أن أمر الإخلاء شمل أيضاً حارة المسيحيين في المدينة القديمة بمدينة صور، مشيرة إلى أن فرقها تم إجلاؤها من المنطقة ووصلت بسلام إلى مدينة صيدا.

وأكدت المنظمة استعدادها للعودة إلى صور في أقرب وقت ممكن بفريق طبي أساسي لمواصلة دعم المستشفيات الشريكة، موضحة أنها تواصل حالياً تقييم الأوضاع الميدانية والتنسيق بشأن الخطوات التشغيلية المقبلة في ضوء التطورات المتسارعة.

وأضافت أن أنشطتها الطبية توقفت مؤقتاً خلال اليوم، بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات جبل عامل وقانا ومعركة والمستشفى اللبناني الإيطالي، فضلاً عن تعليق خدمات العيادات المتنقلة إلى حين اتضاح الظروف الميدانية واستقرار الوضع الأمني.

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