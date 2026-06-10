 الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة


نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 3:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2026 - 3:44 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في منشور على تطبيق تليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة.

وجاء هذا الإعلان بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها تنفذ ضربات انتقامية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي. وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي انفجارات في مدينتي سيريك وميناب الإيرانيتين، وكذلك في جزيرة قشم، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

وأوضح محافظ ميناب في تحديث لاحق أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم على المدينة"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية. وأضافت الوكالة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في المدينة الداخلية مصدرها الشريط الساحلي المطل على مضيق هرمز، وليس من داخل مقاطعة ميناب نفسها.

 


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