طارق سعدة: الكوادر البشرية في الإعلام موجودة بالفعل لكن إدارتها تحتاج إلى إعادة نظر

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الدولة المصرية تريد إعلامًا يكون مرآة عاكسة لكل ما يدور داخلها من إنجازات وموضوعات ومشكلات، على ألا يقتصر دوره على طرحها، بل يمتد إلى تقديم حلول لها من خلال المتخصصين.

وأوضح "سعدة" عبر برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة “TEN”، أمس الثلاثاء، أن الدور الحقيقي للإعلام لا يتمثل في عرض الموضوعات فحسب، وإنما في طرح حلول عملية ك تسهم في معالجة القضايا المجتمعية.

وأكد أن الكوادر البشرية في مجال الإعلام موجودة بالفعل، لكن إدارتها تحتاج إلى إعادة نظر، مضيفًا أن مؤسسات إعلامية كبرى مثل ماسبيرو تمتلك كوادر قادرة على قيادة الإعلام العربي، وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامي التي ساهمت في تخريج كوادر كبيرة في الإعلام الخاص.

وتابع أن هناك مدعين ودخلاء على المهنة، إلى جانب كوادر تحتاج إلى تطوير وتدريب، في مقابل كوادر أخرى تمتلك الخبرة والقدرة على قيادة الإعلام المصري مهنيًا داخل الاستوديوهات، مؤكدًا أن الإدارة الفنية للعنصر البشري الإعلامي تمثل الأساس.

وأشار إلى أنه عند محاولة وضع “نقطة نظام” وتنظيم المهنة، واجهت الجهود مقاومة كبيرة، رغم التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك، وتقنين الوضع وفقًا للقانون من خلال عضوية أو تصريح مزاولة، مضيفًا أنه رصد وجود نقابات وهمية، واتُخذت إجراءات حيالها.