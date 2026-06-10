قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن الثروة الحيوانية جزء من الأمن القومي المصري، باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى خطة الوزارة والتي تعمل بمحاور متوازية للنهوض بالثروة الحيوانية، ومنها تحسين السلالات، وتوفير رؤوس عالية الإنتاج للحوم والألبان.

وأوضح عملهم على الإحلال التدريجي للسلالات المحلية الضعيفة المملوكة لصغار المزارعين، عبر قروض ميسرة بالمشروع القومي للبتلو، بالتوازي مع توفير الرعاية البيطرية لتأمين صحة الحيوانات.

وأشار إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي، بهدف إنتاج سلالات عالية الإنتاجية، وتوفيرها لصغار المربين، باعتبارها مصدرًا جيدًا للدخل، ولتوفير الإنتاج الآمن من اللحوم والألبان.

وأكمل: «صغار المربين وصغار المزارعين بعد ما كان عنده رأس ضعيفة الإنتاجية بقت نفس الراس اللي بتاخذ التغذية بتاعتها دي بتجيب إنتاجية عالية في لحم وفي لبن وبتجيب له دخل كويس وتوفر لنا إنتاج آمن من اللحوم والألبان».

وذكر تحقيقهم الاكتفاء الذاتي من اللبن الطازح بنحو 7 ملايين طن سنويًا، مضيفًا أن الاستيراد مقتصر على اللبن البودرة،

وأضاف أن هناك خطة لإنشاء مصنع لتجفيف اللبن خلال عاميين بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان المُجففة والطازجة.

ونوّه إلى أن الاستهلاك السنوي من اللحوم يُقدر بمليون طن سنويًا، مضيفًا أن الإنتاج المحلي بلغ 600 ألف طن، معلقًا: «استيرادنا تقلص لـ400 ألف طن».