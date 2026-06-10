بابا الفاتيكان يلتقي بالنجم اللاتيني باد باني على هامش زيارته لإسبانيا

التقى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بالنجم اللاتيني باد باني على هامش زيارته لإسبانيا، حيث جرى اللقاء الخاص بعد فعاليات كنسية بمدريد في استاد سانتياجو برنابيو لكرة القدم، وفق ما أكده المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني اليوم الثلاثاء.

وقال بروني إن ليو والمغني البورتوريكي تحدثا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "قبيل مغادرته البابا الاستاد بفترة وجيزة"، مؤكدا تقارير إعلامية سابقة.

وكانت إذاعة أر تي في إي الإسبانية ووسائل إعلام أخرى قد ذكرت أن ليو رحب بباد باني وعائلته وأعضاء آخرين من الوفد المرافق له في استاد بطل الدوري الإسباني القياسي ريال مدريد.

وإجمالا، التقى البابا بما يقرب من اثنتي عشرة شخصية بارزة أخرى في العاصمة الإسبانية، بمن فيهم رئيس ريال مدريد ورائد قطاع البناء فلورنتينو بيريز.

ولم تنشر حتى الان أي صور للقاء بابا الفاتيكان مع باد باني.