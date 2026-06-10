عضو بمجلس الأطباء: رصد أشخاص حصلوا على دبلومات وانتحلوا صفة أخصائي تغذية علاجية وافتتحوا عيادات

قال الدكتور أحمد زهران عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الوقائع الأخيرة، سواء في ما يتعلق بالشخص الذي ادّعى أنه جراح قلب، أو منتحلة صفة الطبيبة المتخصصة في التغذية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أنه كانت هناك حالات أخرى مشابهة، من بينها أشخاص حصلوا على دورات أو دبلومات في مجالات مرتبطة بالتغذية، ثم قدموا أنفسهم باعتبارهم أخصائيين في التغذية العلاجية، وافتتحوا عيادات وتلقوا رسوم كشف مرتفعة، وهناك جهات رقابية مختصة، منها إدارات العلاج الحر بوزارة الصحة، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بالمتابعة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالوقائع الأخيرة، فقد تقدمت النقابة ببلاغات إلى النائب العام، كما خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن بعض المحتويات الطبية المضللة، لافتا إلى أن انتحال الصفة جريمة يعاقب عليها القانون المصري، سواء كانت صفة طبيب أو محامٍ أو أي مهنة أخرى.

وتابع: "أما دور النقابة فهو حماية المهنة والتقدم بالبلاغات اللازمة إلى الجهات المختصة، أما التفتيش على المنشآت الطبية فهو من اختصاص إدارات العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة".