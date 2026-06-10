نقيب التمريض: تخريج أول دفعة لبرنامج زمالة القبالة بمصر نوفمبر 2026

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن الاعتماد على القابلات لإجراء عمليات الولادة الطبيعية، مرتبط بعدم حدوث أي مضاعفات أثناء فترة الحمل.

ولفتت خلال تصريحات لبرنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى التعاون بين الكوادر الطبية داخل أقسام النساء والولادة بالمستشفيات، موضحة متابعتهم للأم منذ أول فترات الحمل وحتى الولادة.

وأشارت إلى أن سياسة المستشفيات تؤهل القابلات لإجراء عمليات الولادة الطبيعية في حالة استقرار الحمل، بالتنسيق مع الأطباء والفرق الطبية المتواجة.

وأضافت أن الطبيب يُشرف على عملية الولادة في حالة حدوث أي مضاعفات أثناء فترة الحمل، وتُحال السيدة لمستوى أعلى من التخصصات.

ونوّهت إلى الطفرة التي يشهدها المجتمع، في تعليم التمريض والقبالة، عبر البرنامج التخصصي للقبالة، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويُدرس بجميع كليات التمريض الحكومية والخاصة والأهلية، والذي سيُخرج أولى دفعاته قريبًا.

وأوضحت تفاصيل هذا البرنامج، حيث يدرس الطالب 5 سنوات بكلية التمريض، موزعة بين 3 سنوات لدراسة التمريض العام، وعام للتخصص، ويُقسّم العام الأخير، لـ6 أشهر للتخصص، وأخرى للامتياز.

وتطرقت إلى إطلاقهم أول برنامج لزمالة القبالة بمصر، والذي ستتخرج أولى دفعاته بنوفمبر 2026، بإجمالي 22 طالبًا.

وذكرت أن وزارة الصحة والسكان هي الراعي الرسمي لهذا البرنامج، بالتعاون مع نقابة التمريض، لافتة إلى جهود الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان باعتباره مُقترِح ضرورة إيجاد حل لارتفاع معدلات الولادة القيصرية بمصر.