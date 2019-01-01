تعرف على تشكيل بنين لمواجهة السنغال في أمم إفريقيا

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أعلن الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين تشكيل فريقه لمواجهة، السنغال في دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمستمرة حتى 19 يوليو الجاري ، في اللقاء المقام على استاد الدفاع الجوي.

وفجر المنتخب البنيني مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى المنتخب المغربي بركلات الترجيح، فيما تأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد إقصاء أوغندا في دور الـ16،

وجاء تشكيل بنين أمام "أسود التيرانجا" على النحو التالي:

حارس المرمى: ساتورنا ألاجبي

الدفاع: إيمانويل إيمورو - أوليفييه فيردو - مويس أديلوهو - سيدو بارازي

الوسط: ميكائيل بوتي - ستيفان سيسينيو - جوردان أديوتي - سيسي دالميدا - سيبيو سوكو

الهجوم: ستيف مونييه

ويلتقي المنتخبان في السادسة مساء على ملعب 30 يونيو والفائز يعبر للدور نصف النهائي لمواجهة تونس أو مدغشقر.