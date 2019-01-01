رئيس مجلس النواب اللبناني يستنكر فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين

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استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري -اليوم الأربعاء- قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل نيابي ومسؤول حزبي.

ووصف بري، في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، العقوبات الأمريكية بأنها تمثل "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على كل لبنان".

وتساءل في البيان: "هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟".

وطالب بري الاتحاد البرلماني الدولي "باتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على النائب محمد رعد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية -التابعة لحزب الله-، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.

وذكر -بيان صادر عن الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج-: "شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.