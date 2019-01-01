قطر وأمريكا يكشفان أبرز التبادلات التجارية التي ستربطهما في الفترة المقبلة

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بيانا مشتركا عقب لقاءهما في البيت الأبيض، كشفا فيه عن أبرز التبادلات التجارية التي ستربط البلدين في الفترة المقبلة.

وتضمن التبادل التجاري شراء الخطوط الجوية القطرية لـ5 طائرات من طراز "بوينج 777"، بالإضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات "جلف ستريم"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وشملت الاتفاقيات التجارية بين أمريكا وقطر توقيع اتفاقية بين شركة "شيفرون فيليبس" للكيماويات وشركة "البترول القطرية"؛ للعمل على تطوير وبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات في قطر.

وتضمنت اتفاقيات التبادل التجاري بين الدوحة وواشنطن، التزام وزارة الدفاع القطرية بشراء منظومتي "Raytheoun NASAM" و"باتريوت"، بالإضافة إلى اختيار الخطوط الجوية القطرية لمحركات وخدمات "GE Jet"، لتشغيل طائرات "بوينج 787 و777".

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو لكن الطيارين تمكنا من القفز منهما بسلام.

وذكر بيان للوزارة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتين تدريبيتين، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".