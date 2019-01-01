نائبة أوروبية عن «الاشتراكي الديمقراطي» الألماني تتوقع استمرار رفض الحزب لفون دير لاين

توقعت وزيرة العدل الألمانية السابقة كاتارينا بارلي، وهي نائبة أوروبية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بأن يتمسك الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان داخل البرلمان الأوروبي برفضهم لوزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين حال انتخابها لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت بارلي لإذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء: "أعلن جميع أعضاء الحزب (الاشتراكي الديمقراطي الألماني) البالغ عددهم 16 عضوا لدينا، بشكل واضح تماما أنه لا يمكنهم التصويت لصالح هذا المقترح انطلاقا من أسباب أساسية... افترض استمرار ذلك".

يذكر أن بارلي كانت مرشحة بارزة للاشتراكيين الديمقراطيين الألمان خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في نهاية مايو الماضي.

يشار إلى أن فون دير لاين أعلنت للمرة الأولى اليوم عن خططها وأهدافها حال تم انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية.

وتم إعلان ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكي تضمن فون دير لاين الحصول على المنصب، ستكون بحاجة لأغلبية مستقرة عند انتخابها في البرلمان الأوروبي، إلى جانب أصوات المسيحيين الديمقراطيين وكذلك دعم الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر. ولم يتضح حتى الآن إذا كان ذلك سيحدث أم لا.

يذكر أن نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الأوروبي أعربوا عن غضبهم إزاء ترشيح شخصية لم تكن ضمن المرشحين البارزين خلال الانتخابات الأوروبية.

وقالت بارلي اليوم لإذاعة ألمانيا: "يتعلق الأمر بالنسبة لنا نحن -الاشتراكيين الديمقراطيين- بعدة أمور، ولا يتعلق الأمر بشخص فون دير لاين فحسب، ولكن بأنه لا يتم الالتزام حاليا بالوعود التي قُطِعتْ للمواطنات والمواطنين قبل الانتخابات".