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تقرير: سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 3:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 3:24 ص

(د ب أ)

سمع دوي انفجار كبير في غرب العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفاد شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث انفجارات متعددة في منطقتي شهراك غرب وجارمداره بالعاصمة الإيرانية.

وقيل إن صوت أحد التفجيرات كان "مرتفعا للغاية" وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ولم تؤكد السلطات الإيرانية رسميا حدوث الانفجارات.

وشهدت إيران عدة انفجارات خلال الأسابيع الأخيرة - في معسكر بارشين العسكري في شرق طهران، ومستشفى في العاصمة، وورشة في محطة ناتانز النووية في وسط إيران، ومؤخرا في مصنع بإحدى ضواحي طهران قتل فيه عاملين.

وفي الانفجارات التي وقعت في بارشين وناتانز، كانت هناك تكهنات حول أعمال تخريب أجنبية، لكن لم يتم إثبات صحة ذلك.


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