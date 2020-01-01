الإسماعيلي يحدد موعد إجراء المسحة الثالثة

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يجري لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المسحة الثالثة لاكتشاف فيروس كورونا، يوم الثلاثاء القادم، وذلك في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري وسط أجواء احترازية.

وكان الإسماعيلي قد أجرى مسحتين من قبل للاعبي الفريق والجهاز الفني، وجاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية وفق إخطار اللجنه الطبية باتحاد الكرة لمسئولي الدراويش.

فى حين أكدت المسحة الأولى إصابة اثنين من عناصر النادي أحدهما لاعب والآخر عضو بالجهاز الإداري للفريق.

ويفرض النادي الإسماعيلي أجواء احترازية مشددة في كل مكان بداخله خلال الاستعدادات الحالية لاستئناف مسابقة الدوري.

ويخوض لاعبو الإسماعيلي التدريبات الجماعية على فترتين صباحية ومسائية يركز من خلالها الجهاز الفني للدراويش، على رفع اللياقة البدنية للاعبين.