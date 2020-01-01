«فيفا» يوافق على استئناف تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على استئناف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد تأجيل منافساتها خلال الشهور الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد تم الاتفاق على انطلاق المنافسات في شهر أكتوبر، بعد استشارة الدول الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، بعدما كان مقررًا لها في سبتمبر.

من جهته طالب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد موعد استثنائي بالأجندة الدولية، في شهر يناير 2022، من أجل إنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في شهر مارس 2022.

وتأجلت المنافسات الكروية في مختلف أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، في شهر مارس الماضي، وهو ما تسبب في تجميد تصفيات المونديال الذي سيقام في الشتاء للمرة الأولى.