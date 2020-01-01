 رئيس المجلس الأوروبي يقترح تعديلا لبرنامج الإنعاش الأوروبي بعد كورونا - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبي يقترح تعديلا لبرنامج الإنعاش الأوروبي بعد كورونا

بروكسل - د ب أ
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 3:53 م

عدل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اقتراحا للمفوضية الأوروبية، بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الأوروبي لما بعد وباء فيروس كورونا اليوم الجمعة، في محاولة للتوفيق بين دول الأتحاد الأوروبي المختلفة في الرأي حول تلك القضية.

ويعدل اقتراحه الجديد حجم الميزانية الإجمالية لتكون أقل مما تم اقتراحه سابقا. واقترح ميشيل ميزانية بقيمة 074ر1 تريليون يورو(2ر1 تريليون دولار)، بدلا من 1ر1 تريليون يورو.

وأضاف خلال تقديم اقتراحه "أنني أحاول أن اقترح حلا وسطا بين الآراء المختلفة. هدفنا هو عدم إهدار المال، والاستثمار والإصلاح".

غير أن برنامج الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا يحتفظ بنفس الحجم، حسب اقتراح المفوضية الأوروبية: إجمالي 750 مليار يورو، مكون من 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في صورة قروض.


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