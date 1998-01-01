وزيرا السياحة والطيران المدني يتفقدان فنادق ومتحف ومطار شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بمطار شرم الشيخ الدولي.

وتفقدا الوزيران الإجراءات الاحترازية التي تطبق بمطار شرم الشيخ، وتابعا رحلات الوصول والسفر، في ضوء استئناف السياحة الوافدة إلى مصر.

كما قاموا بزيارة بعض فنادق المدينة، والتقوا ببعض السائحين، واسمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وشدد وزير الطيران المدني على أهمية التعرف على آراء السائحين في الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، لكونهم ينقلون تلك الصورة إلى ذويهم وحكوماتهم عند العودة إلى بلادهم.

وأعرب وزير السياحة والآثار، عن سعادته بتوافد الرحلات الخارجية إلى شرم الشيخ، وعدم تسجيل أي إصابة منذ فتح الرحلات سواء للموجودين أو المغادرين من النزلاء.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن كافة أجهزة المحافظة تطبق الإجراءات الاحترازية على المواطنين والسائحين، وفقًا للمعايير الدولية، وتعد مدينة شرم الشيخ تسجل أقل إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وفى نهاية الجولة قام وزير السياحة والآثار برفقة المحافظ ،بزيارة متحف شرم الشيخ، وتفقدا قاعات المتحف، وتابعا وضع القطع الآثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

وطالب وزير السياحة والأثار، بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة بمتحف شرم الشيخ، مؤكدًا أن السياحة في شرم الشيخ ستشهد طفرة هائلة بعد افتتاح المتحف، إضافة السياحة الثقافية وأنواع السياحة المتعددة التي تتمتع بها مدينة السلام.