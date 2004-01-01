انتهاء عملية التصويت في انتخابات سنغافورة وارتفاع نسبة المشاركة

انتهت اليوم الجمعة عملية التصويت في انتخابات سنغافورة التي يسعى من خلالها الحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء لي هسين لونج، إلى تمديد فترة حكمه التي استمرت 55 عامًا، وذلك بتفويض جديد لمواجهة أسوأ ركود اقتصادي يواجه الدولة الجزيرة في تاريخها نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى لسنغافورة (1400 بتوقيت جرينتش) بعد 14 ساعة من التصويت في الانتخابات.



وقرر مسؤولو الانتخابات تمديد موعد التصويت لمدة ساعتين بعد أن تسببت الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في وجود طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع.



وأعلنت إدارة الانتخابات بسنغافورة أن 96 في المئة من الناخبين الذين لديهم حق التصويت وعددهم 2.65 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم .



وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن عملية فرز الأصوات ستبدأ على الفور وأنه من المرجح أن تعلن النتائج النهائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة أو في وقت مبكر من صباح غد السبت.



وتشير التوقعات إلى ترجيح فوز حزب العمل الشعبى الحاكم وقيامه بتشكيل الحكومة المقبلة.



وكان الحزب الحاكم قد حصل على 83 مقعدًا في انتخابات عام 2015 وفاز بنسبة 60 بالمئة على الأقل من التصويت الشعبي في كل انتخابات جرت منذ استقلال سنغافورة عام 1965.



ويقود حزب العمل الشعبي الحاكم لي هسين لونج ، رئيس الوزراء منذ عام 2004.