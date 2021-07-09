محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة -التي بدأت اليوم في مادة اللغة العربية- للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

تفقد المحافظ، يرافقه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة التربية والتعليم، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستى الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، والشهيد المعناوى، للاطمئنان على سير الامتحانات، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، مع الالتزام بدوات التطهير والتعقيم وقياس الحرارة لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حرصا على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين، وتوفير الهدوء للطلاب، مع الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الوزارية.

كما اطمئن محافظ مطروح على عدم وجود أى عقبات أو مشكلات بجميع اللجان، وعددها 17 لجنة على مستوى المحافظة، يؤدى الامتحانات بها 1848 طالبا وطالبة، منهم 1606 طلاب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين.