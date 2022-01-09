عمان تعلن عن غلق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية المضطربة

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العُمانية، مساء اليوم الأحد، عن غلق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة؛ بسبب كثرة البلاغات وعدم اكتراث الجميع بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات.



وأهابت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، بالمواطنين والمقيمين والزوار مرتادي المواقع السياحية، أنه ولحين انتهاء هذه الحالة، سيتم غلق تلك المواقع ولن يسمح بالاقتراب منها.



وناشدت الجميع الالتزام بالتحذيرات وضرورة التعاون مع رجال الهيئة والجهات المختصة، والتقيد بالتعليمات التي من شأنها حماية الأرواح والحفاظ على السلامة العامة.



وضرب منخفض شمال الهند «المونسون»، محافظات سلطنة عمان، ما أسفر عن هطول أمطار غزيرة على عدد منها.



وأكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني العمانية، أن ذروة الموجة اليوم الأحد، مع استمرار هطول الأمطار على محافظات شمال الشرقية والداخلية وظفار والوسطى والظاهرة، وجريان قوي للمياه ببعض الأودية.







⚠️ بيان فيما يخص جميع المواقع السياحية في سلطنة عُمان المتأثرة بالحالة الجوية.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/7zBh22IeDQ — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022