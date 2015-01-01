تشيلسي على أعتاب حسم صفقة سترلينج

يقترب تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة تعاقده مع رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، بعدما توصل الناديان لاتفاق بانتقال اللاعب مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية، أنه من المتوقع أن يخضع سترلينج البالغ من العمر 27 عامًا، للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل تشيلسي إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، ليتمكن المهاجم الإنجليزي من الانضمام للفريق في فترة إعداد ما قبل الموسم، التي سيخوضها البلوز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سترلينج أحد أهم أهداف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن الفريق ارتبط اسمه بالتعاقد مع رافينيا مهاجم ليدز، والبرازيلي ريتشارليسون، إلا أن الأخيرة أتم انتقاله بشكل رسمي إلى توتنهام.

وأكدت بي.أيه.ميديا أن سترلينج اتفق مع مسؤولي تشيلسي على كافة الشروط الشخصية، بما في ذلك التوقيع على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار إضافة 12 شهرًا إضافية.

وكان سترلينج قد انضم لمانشستر سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015 مقابل 44 مليون جنيه إسترليني، ولعب دورا رئيسيا في نجاح الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وتوج سترلينج مع مانشستر سيتي بـ 4 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لكأس الرابطة، وسجل 131 هدفا في 339 مباراة مع السيتزينز.