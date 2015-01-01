انطلاق تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وباكستان

انطلقت تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وباكستان، اليوم /الأحد/، وتستمر لمدة أربعة أيام في ميناء عسكري بمدينة شنغهاي الصينية.



وقال المتحدث باسم الجيش الصيني ليو ون شينج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "إن هذه التدريبات هي حدث طبيعي تم الترتيب له وفقا لخطة سنوية مشتركة بين الجيشين الصيني والباكستاني"، موضحا أن هذه التدريبات لا تتعلق بأي مواقف إقليمية ولا تستهدف أي طرف ثالث.



وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والتجارب وتعميق الصداقة التقليدية بين البلدين والجيشين، وكذلك تعزيز تنمية الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين الصين وباكستان.