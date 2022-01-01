السلطات الأوكرانية: أكثر من 30 شخصا محاصرون تحت الأنقاض بعد هجوم روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 30 شخصا محاصرون تحت الأنقاض في أعقاب هجوم صاروخي روسي على بلدة تشاسيف يار في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.



وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو: "هناك ما لا يقل عن 36 شخصا وسط الأنقاض".



وأفاد كيريلينكو، عبر قناة تيليجرام الإخبارية، بأن مبنى سكنيا من خمسة طوابق انهار نتيجة الهجوم باستخدام صواريخ أوراجان في وقت متأخر أمس السبت.



ولم يتسن التحقق من التقرير من مصدر مستقل.



وأضاف حاكم المنطقة أنه تم انتشال ست جثث، وأصيب خمسة أشخاص آخرون. وتم التواصل مع شخصين محاصرين بين الانقاض.



وقال كيريلينكو، إن الهجوم دمر مدخلين للمبنى تماما. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن قواتها هاجمت تشاسيف يار. وتصر روسيا على أن هجماتها لا تستهدف المدنيين.



وبعد الاستيلاء على لوهانسك بالكامل تقريبا، تركز القوات الروسية حاليا على دونيتسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.



ويهدف الانفصاليون الموالون لروسيا إلى السيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.



وحثت حكومة كييف حلفاءها من دول الغرب على توفير أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى للدفاع عن الأراضي الأوكرانية واستعادة المناطق التي فقدتها لصالح القوات الروسية.