السعودية: ضبط 28 مخالفا لنظام البيئة يستخدمون حطبا محليا في أنشطة تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية 28 مخالفًا لنظام البيئة، ( 25 مواطنًا، ومقيمين أثنين من الجنسية الباكستانية، ومقيما من الجنسية السودانية) بحوزتهم أكثر من 40 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.



وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وأكدت أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.



وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية في المملكة.