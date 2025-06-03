كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد

يتوجه الكوريون الجنوبيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة فُرضت عقب إقالة الرئيس السابق المحافظ ، يون سوك يول، بسبب فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن عملية التصويت بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في 14 ألفا و295 مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وستُغلق عند الساعة الثامنة مساء. ويقول مراقبون إن الفائز قد يُعلَن في وقت مبكر من منتصف الليل.

وبرز المرشح الليبرالي المعارض، لي جاي ميونج، المنتمي لحزب الديمقراطيين والذي قاد الجهود التشريعية لعزل يون، كمرشح متصدر بوضوح في استطلاعات الرأي التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة.

وكان أكثر من 15 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت يومين الأسبوع الماضي، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الناخبين المؤهلين في البلاد، والبالغ عددهم 4ر44 مليون ناخب.

وتُعد هذه الانتخابات لحظة فاصلة أخرى في ديمقراطية البلاد الصامدة، لكن المراقبين يعربون عن قلقهم من أن الانقسام الداخلي، الذي تفاقم في عهد يون، لم ينته بعد، وقد يشكل عبئا سياسيا كبيرا على الرئيس الجديد.

وخلال الأشهر الستة الماضية، شهدت البلاد حشودا كبيرة من المتظاهرين في الشوارع، سواء للتنديد بيون أو للدفاع عنه، في حين أن الفراغ القيادي الناتج عن عزله ومن ثم إقالته رسميا تسبب في اضطراب في الأنشطة الدبلوماسية رفيعة المستوى والأسواق المالية.

وسيؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية كرئيس يوم الأربعاء مباشرة، لولاية واحدة كاملة مدتها خمس سنوات، دون فترة انتقالية معتادة تمتد شهرين.

وسيتعين على الرئيس الجديد مواجهة تحديات كبيرة، من بينها تباطؤ الاقتصاد، وسياسات "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، والتهديدات النووية المتصاعدة من كوريا الشمالية.

ـ هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.