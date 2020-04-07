العراق يوقع عقدا مع توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار

وقع العراق وشركة توتال إنيرجي الفرنسية، اليوم الاثنين، عقدا في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار ولمدة تصل إلى 30 عاما.

وتشمل المشروعات، التي وقع عليها وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، وباتريك بويونيه رئيس شركة توتال، 4 مشروعات عملاقة لإنتاج النفط الخام واستثمار الغاز واستخدام ماء البحر لأغراض الحقن في المكامن النفطية، إضافة إلى الدخول في مجال الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية.

وقال وزير النفط حيان عبدالغني، في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن هذه العقود مهمة للعراق ونجدد التزامنا بتوفير البيئة الآمنة لجميع الشركات العاملة في العراق.

وأوضح أن هذا العقد عبارة عن استثمار للغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب يتم ذلك على مرحلتين، الأولى يتم إنجازها خلال 3 سنوات بطاقة 300 مليون قدم مكعب، وبعدها بسنتين سيتم استثمار 300 مليون قدم مكعب أخرى ليكون انتاج الغاز من هذا العقد هو 600 مليون قدم مكعب.

ويجري استثمار الغاز من 5 حقول نفطية رئيسية، وهي حقل مجنون وغرب القرنة 2 وحقل اللحيس وحقل ارطاوي وحقل الطوبا.

وذكر أن هذا العقد يهدف إلى توقف حرق الغاز في هذه الحقول النفطية تماما وتحقيق زيادة في إنتاج النفط الخام بحدود 210 آلاف برميل يوميا من حقل ارطاوي، وإنشاء محطة لتصفية ماء البحر لأغراض الحقن بطاقة 5 ملايين برميل من ماء البحر يومياً على مرحلتين، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعدل ألف ميجاوات.

وقال باتريك بويونيه، إن هذا المشروع سيكون ناجحا مع العراق.

وبحسب مصادر في وزارة النفط، سيدخل العقد حيز التنفيذ بعد شهر من التوقيع، ويستمر إلى نحو 30 عاما بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وتأمين الغاز وغلق ملف إحراق الغاز وتقليل معدلات الاستيراد في إطار برنامج الحكومة العراقية الحالية.