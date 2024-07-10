ضياء السيد يكشف التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

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كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق التشكيل المثالي للمنتخب الأولمبي في أول مباراة له في دور المجموعات من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، أمام جمهورية الدومينيكان.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التشكيل الأفضل لمنتخب مصر الأولمبي في مباراته أمام جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس سيتكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، وأحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وعمر فايد في خط الدفاع".

وأضاف: "في خط الوسط يجب أن يتواجد محمد النني ومحمد شحاتة وزياد كمال أو محمود جهاد، خلف أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل في خط الهجوم".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "لدينا منتخب أولمبي جيد، ويستطيع تحقيق نتائج جيدة في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة لخبرات روجيرو ميكالي، المدير الفني".