 وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يوليه 2024 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 3:28 ص

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب، مساء اليوم، في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية.

وأتت النيران على محتويات المحلات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا في إخماد الحريق، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك