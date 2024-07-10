بايدن يسلم ستولتنبرج أعلى وسام مدني أمريكي لقيادة الناتو

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سلّم الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج شخصيا وسام الحرية الرئاسي الأمريكي، الثلاثاء، في حفل افتتاح قمة الحلف الدفاعي في واشنطن.

وقال بايدن: "الأمين العام... لقد قدت هذا الحلف خلال واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخه".

ووسام الحرية الرئاسي هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وقال ستولتنبرج: "عندما بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا، لم تتردد. اليوم، الناتو أقوى وأكثر ذكاء وأكثر نشاطا مما كان عليه عندما بدأت. وسيجني مليار شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي الواقع العالم بأسره، ثمار عملكم لسنوات قادمة في شكل أمن وفرصة وحرية أكبر".

ويقود ستولتنبرج الحلف منذ عام 2014، وسيخلفه في هذا المنصب في أكتوبر رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته.