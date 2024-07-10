كندا تعتزم إنفاق أكثر من 53 مليار دولار على الدفاع خلال العقدين المقبلين

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم إنفاق 73 مليار دولار كندي (53.3 مليار دولار) على الدفاع خلال العقدين المقبلين.

وقال ترودو في كلمة على هامش قمة الناتو في واشنطن، إن "رؤيتنا الجديدة لسياسة الدفاع تتطلب استثمار 73 مليار دولار كندي في الدفاع على مدى العقدين المقبلين. وهذا يظهر التزام كندا الثابت تجاه التحالف".

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ووفقا له، فإن هذه الأموال تهدف كذلك إلى الحفاظ على الاستعداد القتالي للكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا تحت قيادة كندا وتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين.

ووفقا لرئيس الوزراء، زادت أوتاوا بشكل كبير الإنفاق الدفاعي، والذي بلغ في عام 2015 أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.