أفادت السلطات في جواتيمالا بمقتل 5 أشخاص، بعد أن ضربت عشرات الهزات الأرضية البلاد خلال اليوم السابق، مما تسبب في انهيار الجدران وإغلاق الطرق جراء الانهيارات الصخرية.





وتم تسجيل أكثر من 150 هزة أرضية وارتدادية منذ ظهر يوم الثلاثاء، تراوحت قوتها بين 3.0 و5.7 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن الرئيس برناردو أريفالو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتشال جثة امرأة وكلبها من تحت الأنقاض جنوب العاصمة غواتيمالا، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا أثناء زيارته إحدى البلدات القريبة من مركز الزلزال.



كما أكد رجال الإطفاء المتطوعون العثور على جثة فتى يبلغ من العمر 13 عاما في إدارة ساكاتيبيكيز، بينما لقي رجلان حتفهما في إدارة إسكوينتلا جراء سقوط صخور على شاحنتهما أثناء السفر، وتم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما توفي بنوبة قلبية في منزله بقرية سانتا إينيس الجنوبية.



واضطرت العديد من العائلات في المناطق المتضررة إلى قضاء الليل في الشوارع خوفا من استمرار الهزات الارتدادية. وأفاد المسؤولون بأن الزلازل تسببت في إخلاء المباني وحدوث انهيارات أرضية وأضرار مادية طفيفة، مشيرين إلى أن تأثيرها وصل حتى السلفادور المجاورة.



وكان الرئيس أريفالو قد أوضح يوم الثلاثاء أن مركز الزلزال الرئيسي يقع في إدارة ساكاتيبيكيز، مع تسجيل هزات ارتدادية في مناطق إسكوينتلا وإدارة غواتيمالا.