 فولكر تورك يحث واشنطن على التراجع فورا عن العقوبات المفروضة على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فولكر تورك يحث واشنطن على التراجع فورا عن العقوبات المفروضة على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

هديل هلال
نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:49 م

حثّ المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، واشنطن على التراجع فورًا عن العقوبات المفروضة على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز.

وقال في بيان، مساء الخميس، إن مقرري الأمم المتحدة يتناولون قضايا حساسة ومثيرة للانقسام في كثير من الأحيان، وتحظى باهتمام دولي.

وأشار إلى أن «الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها الانخراط بشكل جوهري في مواجهة الخلافات الحادة، بدلًا من اللجوء إلى الإجراءات العقابية».

وأضاف: «الحل ليس تقويض النقاش، بل زيادة الحوار حول المخاوف الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يتناولونها».

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، ردًا على مساعيها لتوجيه اتهامات لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين.

وذكر أن «الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي؛ مما يجعل هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة كلا البلدين»، بحسب تدوينته.

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