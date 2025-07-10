تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين لطفلين لقيا مصرعهما غرقًا أثناء لهوهما في ترعة البحر اليوسفي أمام قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء طفلين أثناء اللعب مع أقرانهما على ضفاف ترعة البحر اليوسفي، لتتحرك على الفور قوات الأمن والبحث الجنائي والإنقاذ النهري، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبعد جهود مكثفة، جرى انتشال جثتي الطفلين محمد فارس، ومحمد إسماعيل محمد جعفر، وتم نقلهما إلى مستشفى بني مزار العام لعرضهما على مفتش الصحة، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وأقوال الشهود أن الطفلين كانا يلهوان قرب المجرى المائي، قبل أن يختفيا فجأة بفعل قوة التيار، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر أهالي القرية الذين تابعوا جهود الإنقاذ لحظة بلحظة.