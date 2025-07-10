سرايا القدس: ندعو ثوار شعبنا في الضفة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

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باركت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، العملية النوعية المزدوجة التي نفذها فدائيان فلسطينيان قرب غوش عتصيون.

وقالت سرايا القدس في بيان، عملية غوش عتصيون جاءت ردا طبيعيا على مخططات الضم والتهجير التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.

ودعت "ثوار شعبنا في الضفة إلى تصعيد المواجهة والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق النار على شابين عند مفترق مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم بذريعة تنفيذ عملية طعن، فيما قتل حراس الأمن في العملية.

وبحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن المنفذين وصلا إلى مجمع رامي ليفي مسلحين بسكاكين وهاجما حارس أمن إسرائيلي، وطعناه طعنة بالغة، أعلن عن مقتله لاحقا.