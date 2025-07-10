حماس: حكومة نتنياهو تصعّد مجازرها الوحشية بحق المدنيين الأبرياء

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن استهداف جيش الاحتلال بغارة جوية لطابور من النساء كُنَّ ينتظرن استلام مكملات غذائية لأطفالهن في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 امرأة وطفلاً، إضافة إلى عشرات الجرحى؛ يمثل جريمة بشعة جديدة يرتكبها هذا الكيان، ضمن حملة الإبادة المتواصلة في القطاع.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن «حكومة الإرهابي نتنياهو تصعّد مجازرها الوحشية بحقّ المدنيين الأبرياء، في المدارس والشوارع وخيام النزوح والمراكز المدنية، في سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تُرتَكب بالصوت والصورة أمام العالم».

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذلك للدول العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل على المستويات كافة، لوقف هذه المذبحة المتواصلة والإبادة المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض كسر الحصار وإدخال المساعدات، والعمل لمحاسبة قادة الكيان على جرائمهم ضد الإنسانية.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، نتيجة رصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصفه إلى 36 والعديد من الإصابات.

وفي مدينة دير البلح، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بالمدينة، بعد قصفها طابورا لاستلام مكمل غذائي، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا بينهم 8 أطفال وامرأتان.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



