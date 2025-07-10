وصول جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل، جثمان المخرج سامح عبدالعزيز، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل تشييع الجنازة عقب صلاة العصر، بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعداداته لاستقبال الجنازة التي سيتم تشييعها عقب صلاة العصر، وتم وضع كراسي وخيم للمصورين والصحفيين، لتسهيل عملهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز، قدم أول أفلامه السينمائية الطويلة عام ٢٠٠٥ من خلال فيلم "درس خصوصي" بطولة محمد عطية وهنا شيحة وحسن حسني، وواصل مسيرته السينمائية الناجحة من خلال تقديم مجموعة من أجل الأفلام منها كباريه، أسد وأربع قطط، الفرح، أحلام الفتى الطايش، حسن طيارة، أبو شنب، الليلة الكبيرة، الدشاش، وتيته رهيبة.

كما قدم سامح عبد العزيز باقة من المسلسلات الدرامية مع كوكبة من كبار النجوم منها مسلسلات بين السرايات، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده، جميلة، صدفة، رمضان كريم، يوتيرن، حرب أهلية، الحارة، فيفا أطاطا، زي الشمس، وأرض النفاق.