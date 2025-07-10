سائق حافلة متهوّر يُثير الذعر في إسبانيا

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أبلغ ركاب حافلة متجهة من بامبلونا شمال إسبانيا إلى مدريد الشرطة بأن الحافلة تكاد تنحرف عن الطريق بسبب شجار وقع بين اثنين من السائقين على عجلة القيادة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل موندو" اليوم الخميس.

وقال تقرير الصحيفة إن الركاب كانوا يصرخون عبر هواتفهم: "إنه سوف يقتلنا".

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الحافلة قرب مدريد وإيقافها واعتقال أحد السائقين.

وأكدت الشرطة وشركة الحافلات وقوع الحادث يوم الثلاثاء الماضي

وجاء اختبار الكحول الذي خضع إليه السائق سلبياً ولكن الشركة قامت بفصله من العمل على الفور.

وتقدم 4 من الركاب على الأقل بشكاوى رسمية.

وبدأت الأزمة عندما تولى السائق الثاني القيادة في منتصف الرحلة التي يزيد طولها على 400 كيلومتر.

وقال الركاب إن الحافلة كادت تخرج عن الطريق عدة مرات.

وقال أحد الشهود إن السائق الثاني: "كان يحث زميله على تسليمه عجلة القيادة لكنه رفض، ورغم توسل الركاب إليه بأن يتوقف استمر في قيادته المتهورة".