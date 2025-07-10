ميرتس يعلن اعتزام بلاده شراء أنظمة باتريوت من أمريكا لتقديمها إلى أوكرانيا

تعتزم الحكومة الألمانية، شراء أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من الولايات المتحدة، لتقديمها لأوكرانيا.

وخلال مؤتمر عن إعادة إعمار أوكرانيا عُقِد في العاصمة الإيطالية روما، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس: "تحدثت بشأن ذلك مع الرئيس ترامب يوم الخميس الماضي، وطلبت منه أيضًا تزويدنا بهذه الأنظمة"، وذكر ميرتس أن وزيري الدفاع الأمريكي والألماني يتفاوضان حاليًا بهذا الشأن، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وأضاف ميرتس متحدثًا عن أنظمة باتريوت التي تستخدمها أيضًا القوات المسلحة الألمانية: "الأمريكيون بحاجة إليها جزئيًا لأنفسهم، لكنهم يمتلكون أيضًا عددًا كبيرًا منها".

ولم يذكر ميرتس عدد الأنظمة التي تنوي ألمانيا شراءها، لكن وفقًا لما يتردد، فإن الحديث يدور مبدئيًا حول شراء نظامين اثنين. وتتعرض أوكرانيا حاليًا لهجمات جوية روسية. وقد سبق لألمانيا أن دعمت أوكرانيا بشكل كبير بأنظمة دفاع جوي من أنواع مختلفة.

وتُعدّ منظومة باتريوت وحروفها اختصار لعبارة بالإنجليزية معناها "رادار تتبّع مصفوف مرحلي لاعتراض الأهداف" من بين أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم. وهي تُستخدم للتصدي للطائرات المعادية، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز. وتستطيع صواريخ الاعتراض، وفقًا لنوع الرأس الموجه المستخدم، إصابة أهداف على مسافة تصل إلى نحو 100 كيلومتر، وعلى ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترًا، في نطاق أشبه بقبة تحيط بموقع الإطلاق.

وتشبه محطة الإطلاق المتنقلة شاحنة كبيرة، وتحتوي على ما يصل إلى أربعة حاويات إطلاق. ووفقًا للجيش الأمريكي، يمكن تحميل ما يصل إلى 16 صاروخًا اعتراضيًا في المحطة، بحسب التكوين. ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي إس آي إس"، يبلغ سعر الصاروخ الواحد من النسخة الشائعة "باك-3" حوالي أربعة ملايين دولار.